Sivile fraktet ut av IS' siste område i Syria

Det melder nyhetsbyråene AP og AFP, som har reportere i nærheten.

Kolonnen med kjøretøyer forlot den ytterliggående islamistgruppas siste skanse onsdag. Den IS-kontrollerte landsbyen Baghouz ligger ved elva Eufrat, nær grensa mot Irak.

Kjøretøyene fikk lov til å passere en av stillingene til den kurdisk-dominerte opprørsalliansen SDF, som støttes av USA.

En talsmann for SDF bekrefter at det var sivile i kjøretøyene. Det har vært antatt at rundt 300 væpnede menn og flere hundre sivile befinner seg i det IS-kontrollerte området.

