Putin truer USA med raketter

NTB utenriks

USA har kommet med falske beskyldninger mot Russland for å rettferdiggjøre sin beslutning om å trekke seg fra INF-avtalen, hevdet presidenten.

Han viste til at USA har etablert utskytingsramper i Romania og Polen og at disse vil være i stand til å bære Tomahawk-raketter. INF-avtalen forbyr ikke bare mellomdistanseraketter, men også tilhørende utskytingsramper, påpekte presidenten i sin tale om rikets tilstand onsdag.

Han slo fast at Russland ikke vil være først med å utstasjonere nye mellomdistanseraketter i Europa, men advarte om at Russland vil slå tilbake hvis USA først utstasjonerer slike raketter på kontinentet. I så fall vil ikke Russland kun rette sine våpen mot vertslandene, men også utplassere nye våpen som vil ramme USAs beslutningssentre, sa han.

Han beskrev utplassering av Zircon-raketter – en ny hypersonisk rakettype som flyr med en hastighet på ni ganger lydens fart og som har en rekkevidde på 1.000 kilometer. Rakettene er utviklet slik at de kan utstasjoneres på eksisterende marinefartøy og ubåter, fortalte han.

Levestandard

I sin 90 minutter lange tale onsdag bruke Putin også mye tid på å snakke om innenrikspolitikk. Han lover å bedre levekårene for landets innbyggere i inneværende år.

– Vi kan ikke vente. Situasjonen må endre seg til det bedre nå. I løpet av året bør russerne merke bedring, sa presidenten.

Putin sa at regjeringen skal øke sosialstøtte til unge familier. Han lover også skattekutt, lavere utlånsrente og boligsubsidier for familier med mange barn.

Skattetrykket på eiendomsutviklere skal lettes for å oppfordre næringen til å bygge flere boliger, fortalte presidenten videre.

Han la vekt på behovet for å bekjempe fattigdom. Putin viste i sin tale til at 19 millioner av landets 147 millioner innbyggere lever under fattigdomsgrensen, som utgjør rundt 1.400 kroner i måneden.

Lav fødselsrate

Russlands fallende fødselsrate skaper bekymring. Skattekutt for familier med mange barn, og nye tilskudd for barn, skal bidra til å øke fødselsraten, håper presidenten.

– Vi har gjort og skal gjøre alt vi kan for å styrke familieverdiene. Russiske familiers inntekt bør selvsagt øke, sa han.

– Prinsippet bør være: jo flere barn, desto mindre skatt, sa Putin, og la til at landet er inne i det han kaller en vanskelig demografisk fase.

Fallende oppslutning

Putins oppslutning har falt siden han holdt sin tale om rikets tilstand i fjor. Regjeringens pensjonsreform som trådte i kraft i oktober og som gir høyere pensjonsalder, har fått mange russere til å vise ham ryggen.

Putins oppslutning var på 64 prosent i januar, ifølge en måling gjennomført av Levada-senteret. Det er den laveste oppslutningen for Putin siden før Russland annekterte Krim-halvøya for fem år siden.

I en rapport lagt fram i forbindelse med sikkerhetskonferansen i München i forrige uke, kom det fram at tyskere og franskmenn har større tillit til Putin enn til USAs president Donald Trump.

Undersøkelsen viste også at franskmenn og tyskere er mer bekymret for amerikansk innflytelse og trusler enn russisk innflytelse og trusler.

(©NTB)