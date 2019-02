Ni henrettet for drap på Egypts riksadvokat

NTB utenriks

Henrettelsene ble utført i et fengsel i Kairo onsdag morgen etter at rettssaken mot de ni var avsluttet, ifølge en kilde i innenriksdepartementet.

Dagen i forveien hadde Amnesty International bedt Egypt om å stanse henrettelsene.

– Noen av de tiltalte sa under rettssaken at de var blitt bortført med makt og torturert for å tilstå den kriminelle handlingen, het det i en uttalelse fra Amnesty.

Likene ble fraktet til et likhus i Kairo der de skulle bli hentet av sine pårørende, opplyser kilden i innenriksdepartementet.

Riksadvokat Hisham Barakat ble drept i et bilbombeangrep nær sin bolig i Kairo i juni 2015. De ni ble dømt for drapet, og anket kjennelsen. I november opprettholdt en ankedomstol dødsdommene mot de ni.

19 andre er dømt til fengselsstraff av ulik varighet i samme sak.

Barakat ble utnevnt til riksadvokat etter militærkuppet mot president Mohamed Mursi i 2013. Riksadvokaten sendte tusenvis av antatte medlemmer og sympatisører av Det muslimske brorskap i fengsel og bidro til at flere hundre ble dømt til døden, blant dem Mursi. Mursis dødsdom ble opphevet i 2016.

(©NTB)