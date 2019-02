Minst 14 drept av Boko Haram i Nigeria

NTB utenriks

Det opplyser det nigerianske militæret onsdag.

Angrepet skjedde mandag i Koshebe-skogen, som ligger om lag ti kilometer fra byen Maiduguri, hovedstad i den urolige delstaten Borno.

En talsmann for lokalmyndighetene opplyser at de har funnet likene av 14 skogsarbeidere, og at ytterligere fire er savnet og antatt døde.

Boko Haram angriper ofte bønder, skogsarbeidere og gjetere og anklager dem for å viderebringe informasjon om ekstremistgruppa til nigerianske myndigheter.

Over 27.000 mennesker er drept og over 1,8 millioner er drevet på flukt siden Boko Haram begynte sin blodige kamp for en selvstendig islamistisk stat i Nord-Nigeria for om lag ti år siden.

