Handelsunderskudd for Japan økte 50 prosent i januar

Japan noterte seg et handelsunderskudd for januar på 1,41 billioner yen, nærmere 110 milliarder kroner i dagens valutakurs, noe som er et 49,2 prosent større underskudd enn i januar 2018. Til sammen gikk japansk eksport ned 8,4 prosent i januar sammenlignet med januar i fjor, i Asia var nedgangen på 13 prosent.

Nedgangen på 17,4 prosent i eksporten til Kina er det bratteste fallet siden januar 2016. Det er særlig salget av plast og elektronikk som stopper opp.

Totalt eksporterte Japan for drøyt 433 milliarder kroner i januar og importerte for knapt 542 milliarder kroner.

Nyttårsnedgang

Japan eksporterer et bredt utvalg produkter og deler til Kina. Store deler av denne handelen er lammet av handelskrigen mellom USA og Kina. Det er andre måned på rad at eksporten til Kina faller.

Det er imidlertid vanlig at Japan registrerer en nedgang i eksporten til Kina i januar, som følge av feiringen av kinesisk nyttår omkring denne perioden. Nyttårsferien medfører en nedgang i etterspørselen etter varer generelt på det kinesiske markedet, men årets kraftige nedgang kan ikke forklares med nyttårsfeiringen alene, bemerker analytikere.

EU-avtale

Japans tradisjonelt politisk følsomme handelsoverskudd med USA hadde en økning i januar for første gang på sju måneder. Økningen på 5,1 prosent i handelsoverskuddet til USA kan tilskrives økt eksport av japanske biler, og i januar var overskuddet på rundt 28 milliarder kroner.

I forholdet til EU loggfører Japan et handelsunderskudd for januar på 7,4 milliarder kroner, en nedgang på 4,9 prosent sammenlignet med underskuddet i fjor. Begge parter håper på økt handel etter at den omfattende frihandelsavtalen trer i kraft i nå februar. Avtalen mellom EU og Japan omfatter om lag en tredel av den globale økonomien, en befolkning på 637 millioner, og beskrives som verdens mest omfattende i sitt slag.

