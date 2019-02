Brexit: Utbrytere får tre konservative på laget

NTB utenriks

De tre toryparlamentarikerne Heidi Allen, Anna Soubry og Sarah Wollaston kunngjorde beslutningen i et felles brev til statsminister Theresa May onsdag formiddag.

Der viser de til brexit som begrunnelse.

«Brexit har redefinert Det konservative partiet – og ødelagt alle forsøk på å modernisere det», skriver de tre.

Opprør i Labour

Fra før har åtte parlamentarikere fra Labour meldt overgang til den nye sammenslutningen, som kaller seg Uavhengighetsgruppen.

Ifølge britisk presse kan en rekke parlamentarikere fra både Labour og De konservative komme til å slå følge de nærmeste dagene.

Labour-utbryterne har vist til misnøye med partileder Jeremy Corbyn og et mangelfullt oppgjør med antisemittiske holdninger i Labour som begrunnelse for beslutningen om å gå ut.

Flere av utbryterne har også markert seg som sterke motstandere av brexit.

Høyredreining

De konservative utbryterne viser til en høyredreining i De konservative og beskylder regjeringen for i altfor stor grad å la seg styre av brexitforkjempere i den sterkt EU-kritiske partigruppen ERG og det nordirske unionistpartiet DUP.

ERG opererer nå som «et parti i partiet», advarer de.

Statsminister Theresa May sier hun er lei seg for at tre partifeller nå har bestemt seg for å hoppe av.

– Storbritannias EU-medlemskap har lenge vært en kilde til uenighet, både i partiet vårt og i landet vårt. Det var aldri slik at det ville bli enkelt å avslutte dette medlemskapet etter fire tiår, sier May.

Får støtte

Utbrytergruppen fikk tirsdag en oppslutning på 10 prosent i en fersk meningsmåling gjennomført for Sky News.

Det er 1 prosentpoeng mer enn Liberaldemokratene, som får 9 prosent.

De konservative får til sammenligning en oppslutning på 32 prosent, mens Labour får 26 prosent.

