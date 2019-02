Tyrkia utsteder nye arrestordre på 300 personer

NTB utenriks

Personene beskyldes for å være tilhengere av bevegelsen til den USA-baserte predikanten Fethullah Gülen, som ifølge tyrkiske myndigheter sto bak kuppforsøket sommeren 2016.

Den siste tiden er over 700 personer pågrepet på bakgrunn av de samme mistankene. Forrige uke utstedte myndighetene arrestordre på over 1.100 påståtte tilhengere av Gülen.

Tyrkiske myndigheter har slått hardt tilbake siden kuppforsøket for to og et halvt år siden. Titusener har blitt pågrepet, og nesten 2.000 personer har blitt dømt til livsvarig i fengsel.

Tyrkiske myndigheter omtaler Gülens bevegelse som en terroristorganisasjon. Gülen, som lever i eksil i USA, nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre.

(©NTB)