Nordkoreansk eksdiplomat: Kim ønsker ikke atomnedrustning

NTB utenriks

Thae Yong Ho, som tidligere har vært nordkoreansk utsending i Storbritannia, holdt tirsdag en pressekonferanse om det planlagte toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder.

Thae mener Kim anser toppmøtet som en sjanse til å sikre Nord-Koreas status som en atomvåpennasjon.

Han sa også at toppmøtet vil være en fiasko for Trump dersom han ikke får Kim til å bli enig om en atomvåpennedrustning, som innebærer at Nord-Korea stanser sin kjernefysiske aktivitet.

Den høytstående nordkoreansk diplomaten hoppet av i 2016, da han var viseambassadør i London. Han hadde fått beskjed om at han måtte returnere til hjemlandet og sa han hoppet av fordi han blant annet ønsket å gi sine tre barn en bedre fremtid. Nord-Korea reagerte med sinne og fordømte ham som «menneskelig avskum», men krevde ham aldri repatriert. Thae lever i dag i Sør-Korea og er en uttalt kritiker av Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Da Trump og Kim møttes i juni i fjor i Singapore, undertegnet statslederne en vagt formulert avtale om atomvåpennedrustning. Siden det har ting stått stille. Det kommende møtet mellom de to statslederne skal etter planen finne sted i slutten av måneden i Hanoi i Vietnam.

(©NTB)