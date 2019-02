Myndighetene i Haiti nekter å ha rekruttert leiesoldater

NTB utenriks

En gruppe på åtte personer ble pågrepet i hovedstaden søndag, utstyrt med militære våpen. Av de åtte var det fem amerikanere, en serber, en russer og en fra Haiti, opplyser politiet.

Politiet oppga ikke hvilke motiver gruppen skal ha hatt og sier at de vil foreta videre avhør av de pågrepne.

– Myndighetene ville ikke rekruttert leiesoldater for å terrorisere våre innbyggerne. Det er tross alt de som ga oss mandatet og vårt ansvar er å tjene folket, sier en talsmann for regjeringen til AFP.

Pågripelsene skjedde ti dager etter at det brøt ut omfattende demonstrasjoner i Haiti. Landet har vært preget av stor uro den siste tiden og en rekke voldelige opptøyer. Demonstranter har vist stor misnøye mot landets president Jovenel Moïse, og sju personer har mistet livet i opptøyene.

Misnøyen med Moïse begynte å vise seg for alvor da han unnlot å etterforske korrupsjonsanklager mot den forrige regjeringen knyttet til Petrocaribe, et subsidiert oljesamarbeid med Venezuela. Mange haitiere er rasende over skyhøy inflasjon og regjeringens manglende evne til å ta tak i en korrupsjonssak i forbindelse med billige oljeforsyninger fra Venezuela.

Skoler, forretninger og statlige kontorer er stengt, og demonstranter har satt opp sperringer på veier over hele landet. Resultatet er at mat, vann og gass er blitt mangelvare. Mandag kunngjorde den svenske hjelpeorganisasjonen Hoppets stjärna at de har valgt å stenge fire av sine sju skoler av sikkerhetsårsaker.

