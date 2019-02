May møter Juncker i Brussel

NTB utenriks

De to møtes klokka 18.30 onsdag kveld for å gjøre opp status i forhandlingene, opplyser EU-kommisjonens talsmann Margaritis Schinas.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier skal tidligere samme dag oppdatere EU-kommisjonen om framdriften i samtalene med britene.

May har de siste ukene forsøkt å få EU til å gå med på endringer i utmeldingsavtalen etter at et stort flertall i Underhuset stemte den ned i januar.

Så langt er det ikke meldt om noe gjennombrudd.

– EU vil ikke gjenåpne utmeldingsavtalen, sier Schinas.

