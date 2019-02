Kinas visestatsminister til Washington

NTB utenriks

Det er det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua News Agency som tirsdag melder at Liu skal til Washington for å snakke med blant annet USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og finansminister Steven Mnuchin. De hadde også samtaler i forrige uke i Beijing. Da lød beskjeden fra USAs president Donald Trump at han var blitt orientert om at handelssamtalene med Kina hadde vært «veldig produktive».

Trump har tidligere truet med å øke tollsatsene på kinesiske importvarer til en verdi av 200 milliarder dollar fra 2. mars om ikke USA og Kina er blitt enige om en avtale.

Xinhua opplyser at Liu He ankommer Washington torsdag, etter to dager med møter mellom forhandlere fra den kinesiske delegasjonen og amerikanerne.

Trump har sagt at han kan komme til å utsette økningen av tollsatser om USA og Kina er like ved å komme til enighet om en avtale.

