Japansk bilgigant legger ned fabrikk i England

NTB utenriks

Honda-ledelsen kunngjorde nedleggelsen på en pressekonferanse i Tokyo tirsdag. Virksomheten på fabrikken i Swindon avsluttes i 2021, etter at produksjonen av den nåværende modellen er ferdigstilt.

I en pressemelding trekker bilprodusenten fram sine ambisjoner om å trappe opp produksjonen av elbiler, som følge av den raske utviklingen i den globale bilindustrien.

– De betydelige utfordringene i el-industrien gjør at Honda reviderer den globale produksjonen og prioriterer regioner hvor det forventes høyere produksjonsvolum, heter det i pressemeldingen.

– Vi har ikke tatt lett på denne beslutningen, og vi er veldig lei oss over at denne kunngjøringen gjør våre ansatte urolige, sier sjef Katsushi Inoue for Honda Motor Europe.

Fabrikken i Swindon er Hondas eneste i EU, og den har årlig produsert 150.000 Civic-modeller i over 24 år. Tidligere denne måneden kunngjorde Nissan at de avlyser planene om å produsere sin X-Trail SUV på Storbritannias største bilfabrikk. Bilprodusenten oppga usikkerheten rundt brexit, som årsaken bak beslutningen.

Den konservative politikeren Justin Tomlinson, som er innvalgt i Parlamentet fra Swindon, har imidlertid hevdet at Hondas beslutning ikke er knyttet til brexit.

– Jeg har allerede snakket med Honda. De har vært tydelige på at beslutningen er basert på globale trender og ikke brexit. All europeisk produksjon vil slås sammen i Japan i 2021, skriver Tomlinson på Twitter.

Også bilprodusenten Ford har tidligere gått ut og varslet at ansatte må være forberedt på å miste jobben på engelske fabrikker.

(©NTB)