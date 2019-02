Visegrad-toppmøte i Israel avlyst

NTB utenriks

Polens statsminister Mateusz Morawiecki trakk seg fra møtet søndag på grunn av uttalelser om Polen og krigen som statsminister Benjamin Netanyahu kom med, og besluttet at utenriksminister Jacek Czaputowicz skulle representere Polen i stedet.

Men etter at Israels utenriksminister også uttalte seg kritisk om Polen og krigen, opplyste statsministeren mandag at Polen trekker seg helt fra møtet med Tsjekkia, Slovakia og Ungarn.

Mandag ettermiddag melder Haaretz at hele møtet er avlyst, og at statsministrene fra de øvrige tre landene i stedet skal ha bilaterale møter med Israel.

– Skammelige uttalelser

– På grunn av de skammelige uttalelsene til Israels utenriksminister er det et stort spørsmål om det blir sendt noen polske deltakere til V4-møtet overhodet, sa Michal Dworczyk på Morawieckis kontor.

Dworczyk refererte til at Israels nye utenriksminister Yisrael Katz fortalte i24News «at det var mange polakker som samarbeidet med nazistene. Ingen skal fortelle oss hvordan vi uttrykker oss eller hvordan vi minnes våre falne».

Han sa også at polakker «dier antisemittisme sammen med morsmelken».

– Polakker eller polakkene

Striden startet da Netanyahu under et møte om Midtøsten i Warszawa i forrige uke sa at polakker samarbeidet med nazistene under krigen.

Uenigheten bunner i om Netanyahu sa «polakker» eller «polakkene», og Israel forsøkte å rydde opp etterpå ved å si at han hadde mente individuelle polakker og ikke den polske nasjon.

Visegrad-gruppen V4 består av Ungarn, Tsjekkia, Polen og Slovakia, og landenes ledere skulle etter planen møtes i Israel mandag og tirsdag.

Men striden kaster en skygge over møtet, som Netanyahu har framholdt som en milepæl i hans åpning mot nye demokratier i Øst-Europa og hans innsats mot kritikken Israel ellers får internasjonalt for sin behandling av palestinerne.

3 millioner drepte

Annen verdenskrig startet med den tyske invasjonen av Polen i 1939, og 3 millioner av de 6 millioner jødene som ble drept i holocaust, var polske jøder. Den mest notoriske konsentrasjonsleiren Auschwitz lå også i Polen.

I fjor innførte Polen en lov som gjør det til et lovbrudd å gi den polske nasjon et medansvar for jødeutryddelsen, selv om det er klart at polakker på individuell basis og hele landsbyer hjalp tyskerne.

Det opprinnelige lovforslaget gikk ut på at man kunne bøtelegges også for å si at enkeltpolakker bidro til at jøder ble pågrepet, men det ble endret etter protester fra Israel.

Kritikk fra historikere

Netanyahu har fått sterk kritikk i Israel, inkludert fra historikere ved minnesenteret for holocaust, Yad Vashem, for å ha siktet seg spesielt inn mot samarbeid med de fire østeuropeiske EU-landene som har motsatt seg innvandring av flyktninger fra Midtøsten.

I alle fire er det sterke antisemittiske og innvandringsfiendtlige strømninger.

Særlig i Ungarn er statsminister Victor Orban og hans Fidesz-parti beskyldt for antisemittiske utfall, blant annet mot den jødiske finansmannen og filantropen George Soros.

Hyllet naziledere

Orban har også hyllet Ungarns leder under krigen, Miklos Horthy, som innførte antisemittiske lover og samarbeidet med de nazistiske okkupasjonsstyrkene, blant annet for å arrestere og sende jøder til utryddelsesleirene.

Netanyahu rullet også ut den røde løperen for Ukrainas president Petro Porosjenko, kort etter at den ukrainske nasjonalforsamlingen gjorde fødselsdagen til Stepan Bandera til nasjonal helligdag. Bandera samarbeidet nært med nazistene, blant i drapet på tusener av jøder.

– Statsministeren i den jødiske staten selger ut minnet om holocaust mot en tvilsom allianse med en antisemittisk leder, sier Tamar Zandberg i opposisjonspartiet Meretz om samarbeidet med Polen.

