Tyskland: Vanskelig å hente hjem IS-krigere

Det var USAs president Donald Trump som på Twitter lørdag kveld ba europeiske allierte ta tilbake 800 IS-krigere som USA har fanget i Syria og stille dem for retten. Han advarte og sa alternativet er dårlig, nemlig at fangene slippes fri.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier søndag til TV-kanalen ARD at en slik retur kun er mulig om det kan sikres at fangene stilles for retten umiddelbart og at de kan holdes i varetekt. Det krever at myndighetene må ha mye pålitelig informasjon og at en grundig etterforskning må ha vært gjennomført i forkant, noe Maas tror blir svært komplisert.

– Så lenge det er tilfelle, tror jeg det ville være ekstremt vanskelig å implementere, sier han om en mulig hjemhenting av IS-krigerne.

Han sier til at personer som har tysk statsborgerskap har rett til å returnere til Tyskland, men i Syria er det for øyeblikket ingen måte å sjekke folks påstander om statsborgerskap på.

– Og det er derfor vi vil avgjøre i samråd med franskmennene og britene hva vi gjør, sier han.

I sin uttalelse lørdag ba Trump Storbritannia, Frankrike, Tyskland og andre europeiske allierte ta tilbake og straffeforfølge over 800 IS-krigere som amerikanske styrker har fanget i Syria.

