Nigerias president advarer mot valgfusk

Folk som stjeler valgmateriale eller forsøker å påvirke stemmeprosessen, vil sette livene sine i fare, advarer Buhari.

– Jeg forventer at ingen vil forsøke å forstyrre valget. Jeg har gitt militæret og politiet beskjed om å være hensynsløse, sa han under et krisemøte i etterkant av helgens protester mot det utsatte presidentvalget.

Presidentens uttalelser får krass kritikk fra opposisjonen i landet.

Åtte personer ble drept i et Boko Haram-angrep i byen Maiduguri, nordøst i landet, bare timer etter at valgkommisjonen kunngjorde at det kommende presidentvalget blir utsatt med en uke.

Afrikas mest folkerike og oljerike land skal dermed velge ny president 23. februar. Presidentvalg har vanligvis en religiøs dimensjon i Nigeria, der de fleste av regjeringspartiet APCs tilhengere lever i det muslimske nord, mens opposisjonspartiet PDP har flest velgere i det kristne sør. Årets valg skiller seg ut ved at begge de fremste kandidatene er muslimer.

Valgkampen har blitt preget av religiøse og etniske spenninger, noe som har ført til sammenstøt, opptøyer og skyting.

