Matros fra ikonisk fotografi er død

Bildet ble et symbol på feiringen av slutten på annen verdenskrig.

Matrosen på bildet ble identifisert som George Mendosa. Søndag døde han – 95 år gammel.

Det var fotograf Alfred Eisenstaedt som tok bildet av Mendonsa som kysset Greta Zimmer Friedman, en tannlegeassistent i sykepleieruniform.

Bildet ble tatt midt på Times Square 14. august 1945 – samme dag som Japan overga seg til USA, også kjent som V-J day (Victory over Japan).

Tre år etter bildet ble tatt bekreftet de to at de var blitt et par, ifølge nyhetsbyrået AP. Friedman døde i 2016, 92 år gammel.

