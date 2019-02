Kraftig metangass-økning truer verdens klimamål

NTB utenriks

Opplysningen kommer fra en fersk forskningsartikkel publisert i American Geophysical Union, skriver avisen. Forskerne har registrert en kraftig økning av klimagassen de siste fire årene.

– Det er spesielt alarmerende ettersom vi fortsatt ikke er sikre på hvorfor nivået av metan i atmosfæren øker, sier en av forfatterne, professor Euan Nisbet ved forskningsuniversitetet Royal Holloway, som er en del av University of London.

Ifølge Nisbet steg nivået av metangass, hovedsakelig fra fossilt brensel, gjennom store deler av det 20. århundret, men stabiliserte seg i begynnelsen av det 21. århundret. Han mener det derfor er overraskende at nivået igjen steg i 2007, og at økningen akselererte ytterligere fra 2014 og fram til i dag.

I 2016 forpliktet verdens land seg gjennom Parisavtalen til å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, og om mulig under 1,5 grad. Det ble kjent at å nå dette målet, hovedsakelig gjennom kutt i CO2-utslipp, ville bli vanskelig.

Økningen av konsentrasjonen av metangass gjør oppgaven vanskeligere, og forskerne sier at det kan bli behov for ytterligere kutt i CO2-utslippene for å oppfylle avtalen.

