NTB utenriks

Fredagens beslutning begrunnes i uspesifiserte «utfordringer» etter meldinger om at valgmateriale ikke har blitt levert til ulike deler av landet.

– Dette var en vanskelig avgjørelse, men den måtte tas for at vi skal kunne levere et godt og demokratisk valg, sier valgkommisjonens formann, Mahmood Yakubu. Han sier kommisjonen vil komme med mer informasjon lørdag klokken 14.

