Kandidatene reagerer på valgutsettelse i Nigeria

NTB utenriks

Fredagens beslutning begrunnes i logistiske utfordringer etter meldinger om at valgmateriale ikke har blitt levert til ulike deler av landet. Beslutningen kom kun få timer før nigerianere skulle gå til valgurnene i til de rundt 120.000 valglokalene i landet.

– Dette var en vanskelig avgjørelse, men den måtte tas for at vi skal kunne levere et godt og demokratisk valg, sier valgkommisjonens formann, Mahmood Yakubu. Han sier kommisjonen vil komme med mer informasjon lørdag klokken 14.

Gjensidige beskyldninger

Regjeringspartiet APCs talsmann Festus Keyamo refser valgkommisjonen og anklager den for å være dårlig forberedt.

– Vi håper kommisjonen forblir upartisk nå som ryktene svirrer om at utsettelsen skyldes en hemmelig avtale med opposisjonspartiet PDP, sier Keyamo.

Atiku Abubakar i PDP sier imidlertid at det er regjeringspartiet som har orkestrert utsettelsen.

– Vi vil komme gjennom dette. De kan utsette valget, men de kan ikke utsette skjebnen, sier han.

Spenninger

