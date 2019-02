Guaido ber folk om å demonstrere for å få inn nødhjelp fra USA

NTB utenriks

USA er i ferd med å frakte inn store mengder nødhjelp til nabolandet Colombia. Så langt har myndighetene i Venezuela ikke sluppet inn noe av den amerikanske hjelpen, og president Nicolás Maduro har bedt hæren om sikre grensen.

Han har omtalt de amerikanske forsendelsene som en «minefelle» og en dekkoperasjon for en planlagt amerikansk invasjon.

Guaido uttalte på et møte lørdag at 600.000 personer har registrert seg for å hjelpe til med å frakte hjelpesendingene inn, og ba militæret om ikke å hindre innsatsen.

– Dette vil ikke bare skje ved grensen der de frivillige vil være på plass, men i byer over hele landet. Det vil bli demonstrasjoner den 23. februar for å få nødhjelp inn, sa opposisjonslederen til de flere tusen frammøtte.

Humanitær hjelp er blitt et sentral tema i maktkampen mellom Maduro og Guaido. Guaido er president i nasjonalforsamlingen, og mer enn 50 land har anerkjent ham som overgangspresident.

