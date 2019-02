22 døde hentet opp fra oversvømt gruve i Zimbabwe

NTB utenriks

I tillegg er åtte reddet ut i live, melder Reuters. Fortsatt er omkring 40 personer savnet ved byen Kadoma, vest for hovedstaden Harare.

Gruvesjaktene ble oversvømt natt til onsdag, etter at kraftig regn førte til at en demning brast i nærheten. Gruvene er offisielt lagt ned, men illegale gullgravere som arbeider med hakker og spader, tar seg ofte ned i dem for å lete etter gull i usikre gruveganger.

July Moyo i Zimbabwes regjering opplyste fredag at det ble arbeidet intenst for å forsøke å pumpe vannet ut av gruvesjaktene.

President Emmerson Mnangagwa har erklært nasjonal krisesituasjon. Zimbabwe er rammet av økonomisk krise, og regjeringen har bedt både bistandsorganisasjoner og aktører i næringslivet om å bidra med midler til redningsaksjonen og hjelp til de etterlatte.

Zimbabwe har store forekomster både av gull, diamanter, platina, kull og kobber.

