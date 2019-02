Valg i Spania 28. april

NTB utenriks

Kunngjøringen kommer etter at et flertall i den spanske nasjonalforsamlingen stemte ned regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

– Det var to valg: Å ikke gjøre noe og fortsette uten et budsjett eller å gi spanierne muligheten til å si sin mening. Jeg valgte det siste, sa Sanchez på en pressekonferanse fredag.

Det var de katalanske partiene som nektet å stemme for budsjettet så lenge Sanchez ikke åpner for å forhandle om økt selvstyre for Catalonia.

Valget blir det tredje i Spania på fire år, noe som omtales som et tegn på økt fragmentering i spansk politikk.

Sosialdemokraten Sanchez overtok som statsminister i 2018, etter at de katalanske partiene sluttet seg til venstrepartiet Podemos og var med på å felle landets daværende konservative statsminister Mariano Rajoy.

Men det sosialdemokratiske partiet (PSOE) har kun en firedel av plassene i nasjonalforsamlingen.

Meningsmålinger tyder på at det konservative Folkepartiet (PP), Rajoys parti, vil kunne få tilstrekkelig med støtte fra sentrum-høyre-partiet Ciudadanos og det ytterliggående høyrepartiet Vox til å danne ny regjering dersom det blir holdt nyvalg i løpet av våren.

(©NTB)