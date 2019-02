Titusenvis av elever demonstrerer for klimaet

NTB utenriks

– Vi demonstrerer mot regjeringens manglende handlekraft i møte med klimakrisen. Dette er vår siste sjanse til å kjempe for vår framtid, sier organisasjonen UK Student Climate Network (UKSCN) i en uttalelse.

I Storbritannia krever elevene blant annet at regjeringen skal erklære klimakrise, fremheve problemet som en utdanningsprioritet og senke aldersgrensen ved valg til 16 år for å inkludere ungdommen i politiske beslutninger om deres framtid.

Storbritannias utdanningsminister Damian Hinds sier han er glad for at unge mennesker engasjerer seg i viktige samfunnsproblemer, men han mener det er lite gunstig at elevene går glipp av undervisningen.

– Å gå glipp av skoletimer vil ikke løse klimaproblemet. Det skaper bare ekstraarbeid for lærerne, sier han.

Ung klimaaktivist

Lignende ungdomsdemonstrasjoner har blitt holdt flere ganger i Sverige, Australia, Belgia og Nederland. Bevegelsen springer ut fra den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, som siden i fjor har gjennomført en skolestreik hver fredag i protest mot manglende tiltak for å kutte utslippene av klimagasser.

Thunberg sier til avisen «The Guardian» at det er flott at unge briter også henger seg på og tar del i klimademonstrasjonene.

– Jeg tror nok mennesker har forstått hvor absurd situasjonen er. Vi står overfor den største krisen i menneskets historie og i praksis blir ingenting gjort for å forhindre den. Jeg mener det vi ser er en god begynnelse på positiv forandring og er håpefull, sier 16-åringen.

Norge henger seg på

Fredag 22. mars arrangeres også skolestreik for klima i Norge, av miljøorganisasjonen Natur og ungdom. I arrangementet på Facebook oppfordrer organisasjonen elever til å stille seg opp foran rådhusene landet over og demonstrere mot politikernes tiltaksløshet i klimapolitikken.

– Vi har 11 år på å kutte utslippene, men regjeringa deler ut nye oljefelter, bygger nye flyplasser, og skryter av bitte små tiltak. De voksne ødelegger fremtida vår – nå er tida for protest!, står det i arrangementsomtalen.

