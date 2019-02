Maduro ber Trump holde sin «infiserte hånd» unna Venezuela

NTB utenriks

Maduro inntok en konfronterende tone da han torsdag stilte til intervju med nyhetsbyrået AP i presidentpalasset Miraflores i Caracas.

– USA stjeler milliarder fra Venezuela, men tilbyr venezuelanere smuler i retur, sa Maduro i intervjuet med AP.

Men selv med sine krasse uttalelser om Trump og USA, tok den omstridte presidenten seg tid til å levere en håndsrekning til USA.

Flere møter

Maduro opplyser at Venezuelas utenriksminister nylig har holdt hemmelige møter i New York med Elliot Abrams, USAs spesialutsending til det søramerikanske landet. Det siste møtet skal ha funnet sted fire dager etter at Abrams kunngjorde at tiden for dialog med Maduros regjering er ute.

Maduro inviterer Abrams til Caracas for nye samtaler, men framholder at enkelte amerikanske krav er imidlertid ikke oppe for diskusjon. Han vil ikke tre av eller slippe inn amerikansk nødhjelp, som han mener er et påskudd for en amerikanskledet invasjon.

Trump uttalte denne uken at Washington har flere «alternativer» dersom Maduro ikke trer av, uten at han spesifiserte hva disse alternativene er. USAs president har kalt Maduros blokade av nødhjelp for en forbrytelse mot menneskeheten.

Humanitær krise

På hjemmebane utfordres Maduro av opposisjonsleder Juan Guaido, som utropte seg selv som midlertidig president for to uker siden. Han har fått anerkjennelse fra USA og rundt 50 andre land.

Maduro rår over et land som stadig trues av økonomisk kollaps og medisinmangel. Ifølge Guaido står 300.000 venezuelanere i fare for å dø dersom hjelpen ikke kommer fram.

Dårlige offentlige tjenester, som mangel på vann, strøm og transporttjenester er noen av Venezuelas største utfordringer, samtidig som det også mangler leger på sykehus. Det er også mangel på basisvarer i landet.

