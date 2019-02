India kraftig ut mot Pakistan etter blodig angrep i Kashmir

NTB utenriks

Den indiske regjeringen holdt fredag et krisemøte etter at 41 indiske soldater ble drept i et angrep på en militærkolonne utenfor Srinagar.

Ifølge lokale medier har islamistgruppen Jaish-e-Mohammed, som har base i Pakistan, sagt at den står bak angrepet. India anklager Pakistan for å gi opprørsgruppene fritt spillerom og oppmuntre til terror, og truer med «internasjonal isolasjon».

Indias utenriksdepartement anklager Pakistan for å la lederen for Jaish-e-Mohammed, Masood Azhar, operere fritt og la gruppa «utvide sin terrorinfrastruktur i områder Pakistan kontrollerer, og å gjennomføre angrep i India og andre steder uten å bli straffet».

– Jeg vil fortelle terrorgrupper og deres overordnede at de har gjort en stor feil. De må betale en høy pris, sier Indias hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi. Han holdt fredag et krisemøte med regjeringen.

– Dersom våre naboland tror de vil lykkes i å skape ustabilitet gjennom slike handlinger og konspirasjoner i vårt land, bør de slutte å drømme. De vil aldri lykkes, advarer han.

Pakistan avviser anklagene blankt.

Observatører advarer om at det kan brygge opp til full krise i forholdet mellom de to atommaktene.

– De neste 24 til 48 timene er avgjørende. Dette kan bli stygt, sier Moeed Yusuf, fra USAs fredsinstitutt.

Han påpeker at det var håp om samtaler mellom India og Pakistan etter vårens valg i India, men tror hauker på begge sider av grensen vil forsøke å skape vanskeligheter.

