Symbolsk brexit-nederlag for May i Parlamentet

Forslaget hadde først og fremst symbolsk betydning, men resultatet beskrives likevel som et nytt nederlag for statsminister Theresa May.

Tidligere har Parlamentet avvist avtalen om EU-utmelding som May hadde framforhandlet sammen med EU.

Avstemningen i Parlamentet torsdag kan svekke Mays stilling når hun skal forsøke å reforhandle og forbedre avtalen.

En gruppe EU-motstandere i Mays konservative parti stemte mot støtteerklæringen til hennes strategi. Grunnen er at de mener regjeringen i praksis opphever trusselen om å forlate EU uten noen framforhandlet avtale.

Planen er at Storbritannia skal gå ut av unionen 29. mars. Ifølge avisa Telegraph har medlemmer av Mays regjering i hemmelighet diskutert hvordan brexit kan utsettes med åtte uker.

