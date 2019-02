USAs forsvarsminister på uanmeldt besøk i Afghanistan

NTB utenriks

Shanahan landet i det krigsherjede landet mandag.

– Det er viktig at den afghanske regjeringen, som hittil har blitt tilsidesatt, deltar i fredsforhandlingene for Afghanistan, sa Shanahan, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Han la til at USA har viktige sikkerhetsinteresser i regionen.

President Donald Trump varslet før jul at han ville hente hjem rundt halvparten av USAs 14.000 soldater fra Afghanistan, og kort tid etter ble det kjent at USA og Taliban hadde innledet forhandlinger i Qatar.

Afghanske myndigheter har lenge ønsket å forhandle med Taliban, men opprørerne har nektet og gjort det klart at de bare vil snakke direkte med USA, ikke via «løpegutter», som de anser den afghanske regjeringen for å være.

Shanahan har ingen militærerfaring, men han har siden juli 2017 vært USAs viseforsvarsminister. Før det var han over 30 år i flyfabrikanten Boeing. Han tok over som forsvarsminister etter Jim Mattis, som i desember ble tvunget til å gå av to måneder tidligere enn planlagt etter uenigheter med Trump.

(©NTB)