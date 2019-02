Amy Klobuchar stiller som presidentkandidat

NTB utenriks

Ved et arrangement i Minneapolis søndag ettermiddag lanserte Klobuchar seg som den første kandidaten til valget fra Midtvesten, regionen der Trump vant tre tidligere svært demokratiske stater og dermed valget i 2016.

Klobuchar, som i fjor lett vant gjenvalg som senator for Minnesota, viser til den brede støtten hun har. Hun har god oppslutning både i byer og på landsbygda og vant i en rekke valgkretser der Trump vant to år før.

Listen over demokrater som ønsker å bli Demokratenes kandidat i 2020, vokser raskt og omfatter allerede flere mer kjente senatorer med evnen til å samle inn store mengder penger, blant dem Elizabeth Warren fra Massachusetts, Kamala Harris fra California, Cory Booker fra New Jersey og Kirsten Gillibrand fra New York.

Biden og Sanders?

Trolig er det bare et spørsmål om tid før tidligere visepresident Joe Biden og senator Bernie Sanders slutter seg til konkurransen.

Klobuchar regnes for å være en moderat pragmatiker som er åpen for å samarbeide med republikanerne om saker hun er opptatt av.

Søndagens valgmøte ble holdt foran en ny bro som erstattet en motorveibro som raste sammen i 2007. Hun viste til at den nye broen ble finansiert og bygd raskere på grunn av hennes produktive samarbeid med delstatens republikanske senator.

Grønn satsing

I den siste tiden har Klobuchar blant annet arbeidet for å redusere priser på medisiner, og hun støtter Green New Deal, Demokratenes nye plan for å bekjempe klimaendringer og skape tusener av nye arbeidsplasser i fornybar energisektoren.

Hun har allerede planlagt et møte 21. februar i Iowa, som er den første delstaten som holder nominasjonsvalg i begynnelsen av neste år. Men en meningsmåling i delstaten viser at hun er relativt ukjent blant velgerne.

