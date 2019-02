Solberg på helsetoppmøte i Etiopia

NTB utenriks

Solberg møtte blant andre Nigers president Mahamadou Issoufou. Møtet skjedde i forkant av søndagens toppmøte i Den afrikanske union

Under besøket i Etiopias hovedstad skal statsministeren også delta på et internasjonalt initiativ for å bekjempe seksualisert vold og skadelig praksis som barneekteskap og kjønnslemlestelse. Et bilateralt møte med Etiopias ferske og reformivrige statsminister Abiy Ahmed står også på agendaen.

På søndagens toppmøte møter Solberg toppledere fra 55 afrikanske land, og hun vil blant annet snakke om FNs bærekraftsmål.

(©NTB)