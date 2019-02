Elizabeth Warren sparker i gang valgkampen

NTB utenriks

Den 69 år gamle demokraten bekreftet allerede 1. januar at hun ønsker å utfordre Donald Trump i 2020 og dermed er med i kampen om Demokratenes presidentkandidatur.

Lørdag startet hun offisielt valgkampen med et folkemøte i arbeiderklassebyen Lawrence i delstaten hvor hun selv kommer fra. På valgplattformen hennes står blant annet en egen skatt på de 75.000 rikeste amerikanerne.

– Hardtarbeidende folk står imot en liten gruppe mennesker som har altfor mye makt, ikke bare i vår økonomi, men også i demokratiet vårt, sa Warren og la til:

– Vi er her for å si at nok er nok, sa hun på folkemøtet, som ble holdt på et fabrikkområde.

Hun sier hun vil bygge et USA som fungerer for alle og gikk hardt løs på president Donald Trump, som hun kalte produktet av et «rigget system som støtter opp om de rike og mektige og sparker skitt på alle andre».

– De rike stilles i altfor liten grad til ansvar, og mulighetene er altfor få for alle de andre, sa Warren.

Siden jussprofessoren fra Harvard ble senator i 2012 har Warren markert seg i den mest progressive fløyen i Det demokratiske partiet.

Blant de øvrige demokratene som har bekreftet at de vil prøve å bli presidentkandidat, er senatorene Kamala Harris og Cory Booker.

Andre mulige kandidater er tidligere visepresident Joe Biden, senator Bernie Sanders og tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg. Søndag har dessuten senator Amy Klobuchar varslet en «stor kunngjøring».

