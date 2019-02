National Enquirer mener Bezos-dekning var lovlig

NTB utenriks

– Vi har en brennende tro på at vi opptrådte lovlig i rapporteringen av saken om Bezos, sier avisas utgiver American Media Inc (AMI) i en uttalelse fredag.

Amazon-gründer Bezos er en av verdens rikeste menn. 55-åringen har nå skapt store overskrifter etter at han offentlig anklaget National Enquirer og AMI for utpressing. Avisa eies av en mann som omtales som en nær venn av USAs president Donald Trump.

Saken har bakgrunn i at avisa i januar publiserte private tekstmeldinger som viste at Bezos hadde en elskerinne. Det skjedde samme dag som Bezos kunngjorde at han og kona MacKenzie skilles etter 25 års ekteskap.

Bezos, som eier Washington Post, satte i gang en gransking av AMI og Enquirer for å finne motivet bak lekkasjen av de private meldingene. AMI svarte med å true med å publisere flere private tekstmeldinger, samt bilder av ham og elskerinnen, dersom ikke granskingen opphørte, ifølge Bezos.

Amazon-sjefens anklager kom i form av et blogginnlegg der han la ved flere eposter som skal stamme fra personer i AMI.

Selskapet krevde angivelig også at Amazon-sjefen kom med en offentlig uttalelse der han skulle erklære at han ikke har noe «kjennskap til eller grunnlag for å antyde at AMIs dekning var politisk motivert».

– I stedet for å gi etter for utpressing, har jeg bestemt meg for å publisere nøyaktig det de har sendt meg, skriver Bezos.

AMIs toppsjef David Pecker er en venn av Trump, som gjentatte ganger har skjelt ut Bezos, Washington Post og Amazon.

