Maduro avviser EU-bønn om presidentvalg

Maduro kaller utspillet fra kontaktgruppen «ensidig».

EUs kontaktgruppe for Venezuela møttes for første gang torsdag. Under møtet i Uruguays hovedstad Montevideo tok gruppen til orde for å holde et «fritt, åpent og pålitelig presidentvalg» i kriserammede Venezuela «så fort som mulig» for å finne en fredelig løsning på maktkampen mellom Maduro og opposisjonsleder Juan Guaidó.

Maduro har også flere ganger tidligere avvist muligheten for presidentvalg. I stedet har han sagt at han kan lyse ut nyvalg på nasjonalforsamlingen. Nasjonalforsamlingen ledes i dag av opposisjonen.

EUs kontaktgruppe består av de åtte EU-landene Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige og Storbritannia, samt de fem latinamerikanske landene Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Mexico og Uruguay.

Maduro kommenterte også fredag de amerikanske forsyningene med nødhjelp som USA har sendt til grensebyen Cucuta i Colombia, på oppfordring fra Guaidó. Maduro har satt hæren inn for å hindre at matvarehjelpen slipper inn i Venezuela.

– Venezuela tillater ikke et show bestående av falsk humanitær hjelp, for vi er ikke tiggere, sa han på en pressekonferanse i Caracas.

