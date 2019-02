Instagram strammer inn reglene for bilder av selvskading

NTB utenriks

Det skjer etter at Storbritannias helseminister Matt Hancock møtte flere medieplattformer for å snakke om hvordan man bedre kan ivareta den psykiske helsen til tenåringer som bruker plattformene.

Blant dem som møtte Hancock er gigantene Facebook, Google, Snapchat og Twitter.

Saken har fått oppmerksomhet i Storbritannia etter at 14 år gamle Molly Russell ble funnet død på soverommet sitt i 2017 etter å ha tatt sitt eget liv. Hun skal ha fulgt flere Instagramkontoer som la ut innlegg om depresjon og selvmord.

– Det er oppmuntrende å se at ordentlige steg blir tatt for å forsøke å beskytte barn fra forstyrrende innhold på Instagram, sier hennes far, Ian Russell.

Tiltaket kommer etter en grundig, verdensomspennende undersøkelse om ungdom, psykisk helse og selvmord, ifølge Instagram-sjef Adam Mosseri.

De konkrete endringene er at henvisninger til bilder av og om mennesker som skader seg selv, som for eksempel legede sår fra kutting, blir fjernet fra søkefunksjonen på plattformen. De vil heller ikke komme opp som foreslåtte innlegg eller i «oppdag»-funksjonen, der man får se foreslåtte innlegg basert på brukeraktivitet.

