Tusener av elever i klimamarsj i Nederland og Belgia

I byen Leuven i Belgia deltok rundt 10.000 elever, ifølge politiet. På grunn av den store folkemengden måtte den planlagte ruten endres for å få plass til alle.

Mange tusener demonstrerte også i hovedstaden Brussel og i andre byer i Belgia, for femte uke på rad.

I nabolandet i nord gikk tusener av studenter og elever i marsj forbi nasjonalforsamlingen i Haag. Arrangørene av demonstrasjonen sier målet er å vekke politikerne for å få på plass mer ambisiøse tiltak for å redusere klimautslipp.

Arrangørene i Haag håpet på 3.000 frammøtte. Langt flere deltok, men nederlandsk politi ikke har oppgitt noe anslag på folkemengden.

– Vi er her fordi vi vil at regjeringen iverksetter raskere og bedre tiltak for å bedre klimaet, sier 16 år gamle Maartje Bood.

Sammen med sine venner holdt hun fram et banner med teksten «Vi ønsker de elleve skøytebanene tilbake» – en henvisning til skøyteløpene som fram til 1997 fant sted på frosne kanaler i Nederland da isen fortsatt var tykk nok.

Det nederlandske miljøforskningsinstituttet (PBL) skrev i en rapport i forrige måned at målet om å redusere utslippene med 25 prosent fra 1990-nivået, innen 2020, ikke kan oppnås.

Rundt 350 forskere skriver i et åpent brev i anledning torsdagens klimamarsj at «det er på høy tid med strenge tiltak for å redusere klimautslippene raskt og drastisk».

