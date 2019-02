Theresa May tilbake i Brussel

NTB utenriks

May ankom til EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont i 11-tida mandag, der hun ble ønsket velkommen av EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker.

Senere torsdag skal hun også møte Antonio Tajani og Guy Verhofstadt. Førstnevnte er president i EU-parlamentet, mens sistnevnte leder EU-parlamentets brexitutvalg.

Til slutt skal May møte EUs president Donald Tusk.

Han satte onsdag stemningen for diskusjonene med en uttalelse om at det fins en «spesiell plass i helvete» for dem som kjempet for brexit uten å ha en klar plan for hvordan skilsmissen skal gjennomføres på en forsvarlig måte.

Mays mål er å få EU til å gå med på å gjøre justeringer i utmeldingsavtalens bestemmelser om irskegrensa. Det har EU så langt sagt kategorisk nei til.

