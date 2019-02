Theresa May møtte veggen i Brussel

NTB utenriks

– Er dette helvete, statsminister? ropte en journalist da May ankom til EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont torsdag formiddag.

Den britiske statsministeren var på besøk for å ta opp igjen forhandlingene om brexit. De har kjørt seg fullstendig i vranglås etter at Underhuset i januar stemte ned utmeldingsavtalen som May forhandlet fram med EU i fjor.

Nå vil May ha endringer i avtalen. Men det sier EU kategorisk nei til.

Ble avvist av Juncker

Etter møtet sendte de to lederne ut en felles uttalelse.

Der kom det fram at Juncker hadde gjentatt overfor May at EU ikke kommer til å gjenåpne forhandlingene om selve utmeldingsavtalen. Men Juncker åpnet for å forhandle om endringer i en tilhørende politisk erklæring som EU og Storbritannia har forhandlet fram om rammene for hvordan det framtidige forholdet skal se ut.

Den politiske erklæringen er ikke juridisk bindende på samme måte som avtaleteksten. Terskelen er derfor lavere for å gjøre endringer i den.

Vil fortsette samtalene

May, derimot, ønsker endringer i selve avtaleteksten.

Kravet er at EU må gå med på å skrive om utmeldingsavtalens kontroversielle ordninger for irskegrensa, som May ser på som hovedgrunnen til motstanden mot avtalen i Underhuset.

«Diskusjonen var robust, men konstruktiv», fastslås det i uttalelsen etter møtet.

May og Juncker ble også enige om å fortsette samtalene, og det er nå ventet at teamene deres vil møtes på mandag for å diskutere videre.

En spesiell plass i helvete

Etter besøket i Berlaymont dro May videre for å møte EU-parlamentets president Antonio Tajani og Guy Verhofstadt, leder i EU-parlamentets brexitutvalg.

Så avsluttet hun dagen med et møte med EUs president Donald Tusk.

Han skapte overskrifter verden rundt dagen i forveien da han sa at det må finnes en «spesiell plass i helvete» for dem som kjempet fram brexit uten å ha noen plan klar for hvordan utmeldingen skal gjennomføres på en forsvarlig måte.

Tusk kom med uttalelsen på en pressekonferanse sammen med Irlands statsminister Leo Varadkar.

– Du kommer til å få masse trøbbel for det der, sa Varadkar til Tusk da de gikk av scenen etterpå.

Men Tusk bare smilte og lo – tilsynelatende fullstendig klar over hvilke reaksjoner han hadde i vente.

(©NTB)