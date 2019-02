Stoltenberg vil redde atomavtale ved å inkludere flere land

NTB utenriks

Stoltenberg sier i en uttalelse til tyske Funke Media Groupe at Russland alltid har klaget over at land som Kina, India, Pakistan og Iran har fått utviklet landbaserte mellomdistanseraketter uten at de har fått lov til å gjøre det.

– Men det er ingen unnskyldning for å bryte avtalen. Tvert imot burde de be oss om å styrke avtalen og bringe inn flere parter, sier generalsekretæren.

Stoltenberg sier at NATO skal se på hva de kan gjøre for å opprettholde avtalen, samt snakke med Russland igjen.

Fredag forrige annonserte USA at de trekker seg fra avtalen som ble signert i 1987. Dagen etterpå gjorde Russland det samme.

Begge parter mener den andre parten bryter avtalen, som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Russland vil ikke formelt gå ut av avtalen før om seks måneder, og Stoltenberg oppfordrer landet til å endre mening.

(©NTB)