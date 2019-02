Leger Uten Grenser hardt ut mot Saudi-Arabia

NTB utenriks

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, i spissen for en USA-støtet regional koalisjon. Siden har landet gjennomført over 18.000 bombetokter mot påståtte opprørsmål i landet.

Leger Uten Grenser har opplevd fem bombeangrep mot sine prosjekter, blant annet mot et kolerasenter i byen ABS 11. juni i fjor.

Den saudiledede koalisjonen hevder å granske alle anklager om bombing av sivile mål og konkluderte i forrige måned med at Leger Uten Grenser ikke hadde tatt de nødvendige forholdsregler og derfor hadde seg selv å takke for angrepet i ABS.

Absurde anklager

Hjelpeorganisasjonen kaller anklagene absurde og uakseptable og krever at de blir trukket tilbake.

– Skylden kan ikke legges på sivile og medisinsk personell, sier jordmor Sonja Kalsvik, som selv har jobbet for Leger Uten Grenser i Jemen.

Ifølge den saudiledede granskingen var kolerasenteret verken innrapportert eller merket, noe Leger Uten Grenser avviser.

Ifølge dem var senteret merket med tre symboler, og hjelpeorganisasjonen hadde også delt den geografiske beliggenheten med den saudiledede koalisjonen minst tolv ganger før angrepet.

Beskyttet

– Medisinske fasiliteter er beskyttet under krigens folkerett og skal ikke angripes, selv om de ikke er merket eller at den geografisk beliggenhet ikke er delt med partene i konflikten. Det er ene og alene de krigførende parters ansvar å ta alle nødvendige tiltak for å forsikre seg om at beskyttede fasiliteter ikke angripes, sier Kalsvik.

Ingen ansatte eller pasienter ble drept under angrepet mot ABS, men det nybygde kolerasenteret ble totalskadd.

Minst 70.000 drept

De saudiledede angrepene mot Jemen har satt halvparten av landets helsetjenester ut av spill og over elleve millioner mennesker har ifølge FNs nødhjelpskontor (OCHA) behov for akutt hjelp.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at mellom 70.000 og 80.000 mennesker er drept i krigen, som har drevet over 3 millioner mennesker på flukt.

Store deler av landets infrastruktur er bombet i grus, og FN kaler Jemen verdens verste humanitære krise.

