FN-gransker: Khashoggi-drapet utført av saudiarabiske tjenestemenn

– Bevis jeg har samlet inn under mitt besøk til Tyrkia er nok til å slå fast at Khashoggi var offer for et brutalt og overlagt drap, planlagt og begått av tjenestemenn fra den saudiarabiske stat, sa Callamard torsdag etter et besøk i Tyrkia.

Den regimekritiske saudiarabiske journalisten ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, for deretter å bli partert. Liket er aldri funnet.

Callamard leder en uavhengig internasjonal gransking av drapet. Hun sa torsdag at Saudi-Arabia har undergravd Tyrkias forsøk på å etterforske drapet.

– Sørgelig lite tid og tilgang ble gitt tyrkiske etterforskere for å gjennomføre en profesjonell og effektiv gransking på åstedet, samt gjennomsøking som oppfyller krav til internasjonale standarder, sa hun.

FNs spesialrapportør skal legge fram sin endelige rapport overfor FNs menneskerettighetsråd i juni.

Saudi-Arabia nekter for at landets myndigheter beordret drapet på den journalisten, som levde i eksil i USA og skrev for Washington Post.

