Corbyn angir pris for støtte til brexitavtale

Opposisjonslederens hovedkrav til utmeldingsavtalen er at Storbritannia må gå inn for en tollunion med EU.

«Vi mener en tollunion er nødvendig for å sikre den friksjonsfrie handelen våre bedrifter, ansatte og forbrukere trenger, og den eneste realistiske løsningen for å sikre at det ikke oppstår noen hard grense på irskeøya», skriver Corbyn.

I tillegg må Storbritannia få en nær tilknytning til EUs indre marked, krever han.

Labours krav betyr at May må tråkke over flere av grensestrekene hun selv har tegnet opp for forhandlingene. Men dette er nødvendig, mener Corbyn. Ifølge ham er Mays egen strategi verken troverdig eller tilstrekkelig.

Den britiske statsministeren er torsdag tilbake i Brussel for nye diskusjoner med EUs ledere om utmeldingsavtalen.

Selv har hun avvist ideen om en tollunion som en mulig løsning på konflikten – til tross for at dette er en løsning også EU-siden har stilt seg åpen for.

Grunnen er at en tollunion vil gjøre det umulig for Storbritannia å inngå egne handelsavtaler etter brexit, noe mange konservative politikere ser på som en av de største fordelene ved å gå ut av EU.

