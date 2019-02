Trump og Kim skal møtes i Vietnam

NTB utenriks

Presidenten skal ha fortalt til en rekke TV-ankre om møteplanene mellom ham og Kim, meldte Politico rett før Trump skulle holde sin tale om rikets tilstand. Noen timer senere bekreftet han disse opplysningene da han møtte i Kongressen og holdt talen kjent som State of the Union-tale.

Møtet Kim og Trump i Vietnam blir andre gang de to treffes på under ett år. I juni var Singapore vertskap for det første møtet noensinne mellom en nordkoreansk leder og en sittende amerikansk president.

En delegasjon ledet av USAs spesialutsending Stephen Biegun reiser til Nord-Korea onsdag for å forberede møtet mellom de to lederne i slutten av måneden.

(©NTB)