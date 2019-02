Trump hevder å ha hindret krig med Nord-Korea

NTB utenriks

– Om ikke jeg hadde blitt valgt til president i USA, ville vi etter min mening ha vært midt oppe i en storkrig med Nord-Korea nå, sa Trump da han tirsdag kveld holdt sin tale om rikets tilstand.

– Mye arbeid gjenstår, men jeg har et godt forhold til Kim Jong-un, fortsatte han, og opplyste at det er planlagt et nytt toppmøte med den nordkoreanske lederen i Vietnam 27. og 28. februar.

De to møttes første gang i Singapore i juni, bare få måneder etter at Trump hadde truet med å utrydde Nord-Korea fra kartet dersom ikke landet stanset utviklingen av atomvåpen.

Etter toppmøtet i Singapore har Trump vitset med at han og Kim «er forelsket» og rede til å skape historie, selv om de fagre ordene hittil ikke er fulgt opp med handling.

En delegasjon ledet av USAs spesialutsending Stephen Biegun reiser onsdag til Nord-Korea for å forberede møtet mellom de to lederne i Vietnam.

