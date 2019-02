NTB utenriks

TV-bilder fra stedet viser mennesker som leter i restene av den sammenraste bygningen.

De første meldingene tydet på at bygningskollapsen skjedde i Maltepe, som ligger rett utenfor Istanbul. Hürriyet skriver at det senere ble klart at hendelsen fant sted i bydelen Kartal.

Opplysninger fra kilder på stedet tyder på at minst én person er omkommet og at fire andre er savnet.