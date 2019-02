Liberalernas partileder gir seg

NTB utenriks

– Etter tolv år som leder er det på tide å gi stafettpinnen videre, sa Björklund på en pressekonferanse i Stockholm onsdag.

En ny leder vil bli valgt på partiets landsmøte til høsten.

Liberalerna spilte en viktig rolle i den politiske krisen som oppsto etter det svenske valget i fjor høst. Centerpartiet og Liberalerne tilhørte i utgangspunktet den borgerlige Alliansen – men de nektet å støtte en ny borgerlig regjering som ville gi Sverigedemokraterna noen form for innflytelse.

I forrige måned ble det klart at de to partiene skiftet side og ville godta en ny regjering ledet av sosialdemokraten Löfven. Forutsetningen var at Löfven gikk med på en rekke politiske krav.

Liberalerna framsto som splittet i tautrekkingen om hvem som skulle lede landet. Men Björklund fikk gjennomslag for sitt syn om at partiet ikke kunne godta en borgerlig regjering som ville styre med støtte fra innvandringskritiske Sverigedemokraterna.

(©NTB)