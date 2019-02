Donald Trump taler om rikets tilstand

NTB utenriks

Det er andre gang Trump holder State of the Union-talen. Den skulle egentlig ha vært gjennomført for en uke siden, men Kongressen ville ikke gi presidenten taletid så lenge statsapparatet var stengt som følge av budsjettstriden. I stedet ble talen satt til tirsdag kveld denne uken.

State of the Union-talen er en tradisjon som går tilbake til USAs første år som selvstendig republikk. Det er vanlig at talen varer i en times tid. I fjor talte Trump i 1 time og 20 minutter, noe som var den tredje lengste State of the Union-talen i historien, ifølge Politico.

Flere gjester har blitt invitert til å overvære Trumps tale. Presidenten inviterte blant annet 6.-klassingen Joshua Trump, som har blitt mobbet på grunn av etternavnet sitt, og Judah Samet, som overlevde holocaust og så vidt unnslapp angrepet i synagogen i Pittsburgh i oktober i fjor. Også de 535 medlemmene av Kongressen har invitert gjester.

