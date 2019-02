Utenriksministeren på Irak-tur

NTB utenriks

Hovedformålet med reisen, som ikke er blitt kunngjort på forhånd, er å styrke Norges forhold til Irak. I tillegg ønsker Norge å markere seg som en pålitelig og langsiktig støttespiller, ikke minst i kampen mot IS, opplyser Utenriksdepartementet.

Tirsdag morgen møtte Eriksen Søreide presidenten og viseutenriksminister Nazer al-Kairallah, samt FNs spesialutsending for Irak Hennis Plasschaert. Hun har også besøkt de norske soldatene i Anbar-provinsen, som trener og gir råd til den irakiske hæren i kampen mot IS. Det norske bidraget er på 60 personer.

– Det er alltid hyggelig å besøke de som tjenestegjør for Norge. De gjør en stor og viktig innsats. Denne gangen får jeg anledning til å takke av de soldatene som har vært i Anbar siden august. Jeg ser fram til å takke dem for innsatsen og høre deres erfaringer og vurderinger av situasjonen i Irak. Personellet reiser nå hjem og erstattes av en ny gruppe, sier utenriksministeren.

Samtalene med presidenten dreide seg blant annet om status for kampen mot IS og den humanitære innsatsen som gjøres for ofrene etter ekstremistgruppens herjinger.

– Norge er og vil også i framtida være en betydelig bidragsyter til koalisjonens innsats. ISIL må ikke få gjenvinne kontroll i områder som er frigjort fra terrorgruppen. Vi vil videreføre innsatsen og stå ved våre forpliktelser. Dette er viktig for oss å understreke, både overfor allierte, Irak og den syriske befolkningen, sier Eriksen Søreide, som bruker betegnelsen ISIL om IS.

