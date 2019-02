Paven vil ikke mekle i Venezuela før begge parter ber om det

NTB utenriks

Venezuelas president Nicolás Maduro sa mandag i et intervju med den italienske fjernsynskanalen Sky TG24 at han har sendt et brev til paven der han ber ham om å tilrettelegge for dialog mellom regjeringen og opposisjonen.

– Jeg vil åpne brevet. Jeg skal se på om det er noe som kan gjøres. Men betingelsen er at begge parter må be om det, sa pave Frans om bord på flyet på vei til Roma etter et besøk i Abu Dhabi tirsdag.

Vatikanet følger tett utviklingen i Venezuela. Pave Frans, som kommer fra Argentina, er den første paven fra Latin-Amerika. Hans nærmeste medarbeider, Pietro Parolin, har tidligere vært Vatikanets ambassadør til Venezuela.

I forrige uke nektet paven å velge side i konflikten mellom Maduro og opposisjonen. Paven sa han støtter «hele befolkningen i Venezuela» og uttrykte uro for risikoen for «blodsutgytelse».

