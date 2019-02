– Trump nominerer Verdensbanken-kritiker som bankens neste leder

NTB utenriks

Trump er ventet å kunngjøre nominasjonen senere denne uken, ifølge en høytstående kilde i Trump-administrasjonen.

Trumps talskvinne Sarah Sanders vil ikke bekrefte opplysningene, men sier:

– Presidenten vil komme med en kunngjøring når han er klar for det. Det jeg kan si er at hvis han velger David, så vil det være et flott valg. Han er høyt respektert og et viktig medlem i administrasjonen, sier Sanders.

Malpass er i dag undersekretær for internasjonale forhold i finansdepartementet. Han har gjort seg bemerket som kritiker av Verdensbanken, og spesielt over institusjonens utlån til Kina.

Malpass har også vært en sentral brikke i handelssamtalene mellom USA og Kina, skriver Politico.

Det er styret i Verdensbanken som har siste ord i saken når institusjonens neste president skal velges, men det er USA som nominerer nye ledere. Lederne har alltid vært amerikanske statsborgere.

Jim Yong Kim varslet sin avgang som Verdensbankens leder i forrige måned, tre år før periodens utløp. Kim begrunnet avgangen med at han starter i ny jobb i et ikke navngitt selskap som arbeider med investeringer i utviklingsland. Verdensbankens administrerende direktør Kristalina Georgieva er nå fungerende president.

Verdensbanken ble grunnlagt i 1944 for å stable krigsherjedes lands økonomier på beina igjen. Siden har Verdensbanken skiftet fokus for å bidra til utvikling i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

(©NTB)