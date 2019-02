Pentagon: IS kan gjøre comeback i Syria på et halvt år

NTB utenriks

USAs president Donald Trump kunngjorde i desember at IS var nedkjempet og at han ville trekke USAs soldater ut fra Syria. Det skjedde i strid med rådene fra sentrale rådgivere, og forsvarsminister Jim Mattis trakk seg i protest mot avgjørelsen.

Generalinspektøren i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon har mandag lagt fram en rapport der det advares om at IS tiltrekker seg flere titall fremmedkrigere i Syria og Irak hver måned, og at islamistgruppa fortsatt mottar en strøm av donasjoner.

– IS gjenoppbygger nøkkelfunksjoner og -evner raskere i Irak enn i Syria, står det i rapporten. I begge land støtter de lokale styrkene seg tungt på den amerikanskledede koalisjonen, konstaterer Pentagons rådgivere.

I rapporten omtales den kurdiskdominerte gruppa SDF som en hardnakket motkraft, men generalinspektøren peker på trusselen fra en tyrkisk invasjon rettet mot denne amerikanskstøttede styrken. Myndighetene i Ankara mener kurdiske grupper i SDF har bånd til separatistiske grupper i Tyrkia.

IS omfatter nå rundt 2000 krigere øst i Syria. De har etablert solide forsvarsverk og vil etter alt å dømme kjempe til siste mann, mener Pentagon.

(©NTB)