Nayib Bukele vant presidentvalget i El Salvador

NTB utenriks

– I dette øyeblikk kan jeg med sikkerhet melde at vi har vunnet presidentvalget, sa 37 år gamle Nayib Bukele til sine støttespillere etter valget søndag kveld.

Også valgkommisjonen i landet erklærer Bukele som vinner av valget. Etter at 90 prosent av stemmene var talt opp, lå 37-åringen på 54 prosents oppslutning. Motkandidaten Carlos Callegas fikk 32 prosent av stemmene, ifølge de foreløpige resultatene.

Erkjenner tapet

Motkandidaten Hugo Martinez, som fikk tredje mest stemmer ifølge resultatene, anerkjenner Bukeles seier. Også Calleja anerkjenner valgresultatet.

El Salvador får for første gang på nærmere 30 år en president som ikke kommer fra ARENA eller venstrepartiet FMLN. GANA omtales som et konservativt parti, men har også inngått allianser med venstresiden.

Med 54 prosent av stemmene til Bukele blir det ingen ny valgrunde. Reglene i landet er slik at dersom ingen kandidater får mer enn 50 prosent av stemmene, avgjøres valget i en andre valgomgang mellom de to kandidatene som fikk flest.

Fattigdom og vold

Bukele har store oppgaver foran seg som kommende president. Ifølge Verdensbanken lever rundt 29 prosent av befolkningen på 6,3 millioner mennesker under fattigdomsgrensa.

Sammen med Honduras og Guatemala danner El Salvador i tillegg verdens mest voldelige område som ikke befinner seg i en krigssone. I 2018 var drapsraten i El Salvador på 51 per 100.000 innbyggere. Situasjonen i landet har gjort at millioner har forlatt landet for å ta seg til USA.

